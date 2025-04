Grigles Muçollari, kandidati i PD-së në qarkun e Tiranë tha në studion e Quo Vadis në Vizion Plus se edhe pse ishte ndër më të votuarit në Primare, kishte shprehur vetë dëshirën për të qenë në listë të hapur në zgjedhjet e 11 majit.

Ai tha se PD ka dalë me një program që është bërë me qytetarët, për problemet që ka secili.

Sa i përket “diss-ev” Rama-Basha, Muçollari e sheh si një telenovelë dashurie mes dy njerëzve që e kanë pasur të fshehur.

Kandidati demokrat nënvizoi se Basha është në një marrëveshje të plotë me Ramën.

Pjesë nga biseda:

Borakaj: Më i votuari në primare, por në listë të hapur, u mërzite që nuk u fute në listën e mbyllur?

Muçollari: Unë kam shprehur dëshirën time për të qenë në listë të hapur. PD është partia më e madhe opozitare dhe po kërkojmë ndryshim. Duam të largojmë këtë keqqeverisje. Nuk u mërzita fare. Doja të isha, pse jo, kalbeteje përballë një qeverisje që po keqqeveris. Çdo votë fitohet në listën e hapur, jo në listën e mbyllur. Sistemi nuk është aspak i drejtë, por ne jemi të gatshëm t’i marrim përgjegjësitë. Unë hy në parlament për herë të parë. Unë, në çdo garë në 20 vite angazhim politik, e kam fituar me votë. PD ka dalë me një program që është bërë me qytetarët, për problemet që ka secili.

Basha është në një marrëveshje të plotë me Ramën. Po bëjnë bashkë një telenovelë dashurie mes dy njerëzve që e kanë pasur të fshehur.