Basha insiston: Ja si do e rris ekonominë, burimi kontratat korruptive!

Shlyerja e borxhit publik do të vijë nga rritja ekonomike dhe rishikimi i kontratave korruptive. Kështu deklaroi mbrëmjen e sotme kreu i PD-së Lulzim Basha në Syri Tv.

Basha tha se një ndër masat e para që do të marrë qeveria e tij do të jetë përgjegjësia personale për zyrtarët që shkaktojnë dëme dhe humbje për shtetin. Ai foli dhe për fuqizim të opozitës si dhe procesin e anëtarësimit në BE.

“E vetmja gjë që politika duhet të bëjë që drejtësia të funksionojë është të mbajë duart larg saj. Institucioni i opozitës do të jetë i garantuar dhe më e avancuar në të drejtat e saj se disa opozita në BE. Qeveria jonë nuk do të rrëshkasë në populizëm apo në autoritarizëm. Do t’i japim akses opozitës me mekanizma ligjorë.

Një nga aspektet kryesore të normalizimit të jetës politike është fuqizimi i opozitës. Synimi im kryesor është të përshpejtoj procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE. Fuqizimi i opozitës nuk imunizon asnjë zyrtar dhe politikan të korruptuar”, deklaroi Basha.