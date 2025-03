Deputeti Lulzim Basha i është përgjigjur videos së kryeministrit, ndërsa u takua me kandidatët e Durrësit.

Ai përmendi socialistët e arrestuar, mes tyre edhe ish-deputetin e Durrësit, në videon me kandidatët.

Basha: O Rame në Durrës jam Rame, a ia çove dy paketa Lali Erit, apo po i run për naj tjetër, e di vetë ti, më tha njëri nga të tut këtu O lul mos fillo naj biznes me import cigaresh se s’ke për t’ia dal dot me paketat në burg, e më Rame, ngele duke u marrë me shokët e mi, ja ku i ke shokët e mi të Durrësit, Krujës, Fushë Krujës, Shijakut, po shokët e tu ku i ke, ku e ke Lali Erin, ku e ke Gjush akulloren, po Lir Beqajn, ça do i çojmë Jurgis Çyrbes se s’ja mbush dot mendjen me cigaren atij, ka dalë gjithandej duke thënë se votat i mora për Ramën, jo për vete, kujdes Rame se s’na ndal dot as me fabrikë duhani më.

Drejtuesi Politik i Koalicionit Euroatlantik, Lulzim Basha prezantoi sot kandidatët për deputetë në qarkun e Durrësit para strukturave. Ata janë Qazim Bajraktari, Mimoza Çelçima, Pirina Çybi, Stela Dedeja, Albor Elezi, Eljan Kasa, Xhulieta Kertusha, Drini Muharremi, Jonuz Myshketa, Sami Osmani, Elona Prendi, Ardian Sheta, Nazmi Shuli dhe Gjergj Tirja, të cilët do të garojnë në listën e hapur në këtë qark.