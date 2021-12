Kryedemokrati Lulzim Basha goditi në mënyrë të drejtpërdrejt Sali Berishën duke theksuar që në fillim të fjalimit të tij se nuk do të lejojnë që Brenda PD-së të ketë njerëz, të cilët me lidhjet e tyre të errëta të destabilizojnë Shqipërinë dhe rajonin.

Basha për herë të parë ka paralajmëruar përjashtimin e Sali Berishës nga Partia Demokratike. Në fjalën e tij në Kuvend Basha tha se ai po kërcënon SHBA-të.

“Nuk do të lejojmë në PD, elementë nga bota e errët, e atyre që sfidojnë, gjë që nënkupton nënshtrimin e demokracisë. E di që kjo është një sfidë e madhe, do të rritemi me këtë besim, pasi vetëm kështu Shqiptarët do të na besojnë. Kjo është sfida sot. Kjo nuk është një histori e re e PD por avancim, ne propozuam vettingun për politikantë. Kemi përpara një sfidë të re, ti bindim shqiptarët që ne bëjmë, duke lënë jashtë partisë persona që sfidojnë SHBA. Ne ofrojmë propgram me siguri, Shqipëria sot vuan nga mungesa e lirisë ekonomike. Mungesa e lirisë ekonomike varros qindra mijëra ëndrra, i heq vendit mundësi, i lë në treg interesat e një personi. Askush nuk do t’ju pengojë të zhvilloni ëndrrën tuaj vetëm sepse nuk keni nr e kryeministrit tuaj, unë do të jem aty për t’ju siguruar se askush nuk do t’ju prekë ëndrrat tuaja“, deklaroi Basha.

g.kosovari