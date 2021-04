Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vizituar një familje të zhgënjyer nga qeverisja e Partisë Socialiste në Durrës.

Kryefamiljari i tha Bashës se ka vite që ka qenë pjesë e PS, por është zhgënjyer. “Ka vite që jam socialist dhe kam kuntribuar jashtë mase. U zhgënjeva jashtë mase për legalizimin e shtëpisë,” tha ai.

Kreu i demokratëve u shpreh se ka kërkuar ndjesë që në vitin 2013 për çështjen e legalizimeve që nuk u mbyll dot nga qeverisja e djathtë. Basha shton se Rama erdhi pikërisht me premtimin për legalizime falas dhe nuk e mbajti.

Kryedemokrati kërkoi votën për PD që sipas tij do të sjellë ndryshimin. Basha tha se PD vjen me një plan punë dhe jo premtime boshe.

“Problemi i legalizimeve kam kërkuar prej 2013 ndjesës duhet ta kishim mbyllur ne dhe nuk e kam mbyllur. Ky erdhi me legalizime falas. Edhe me këtë nuk e mbjati premtimin. Më 125 prill është dita juaj. Ne kemi ardhur me një plan pune dhe jo me premtime boshe. Besnikërinë në radhë të parë e ke ndaj familjes.

Edhe po të jesh anëtar i PS duke votuar për ndryshimin më 25 prill i ke shërbyer familjes tënde dhe Shqipërisë. Të gjitha ato që ne kemi shpallur janë pjesë e një plani. Më bëhet qejfi që edhe socialistë të niveleve të larta kanë ardhur dhe kanë thënë do të votojmë për PD,” tha Basha.