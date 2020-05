Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka është shprehur sërish sot se nuk mund të jetë fasadë e procesit të Reformës Zgjedhore.

Në një deklaratë për mediat pas takimit me ambasadorët, Basha u shpreh se opozita nuk do marrë pjesë në Këshillin Politik, pasi qeveria nuk e do Reformën Zgjedhore.

“Kjo nuk varet nga ne, ne nuk mund të jemi fasadë e këtij procesi. Veprimet e fundit të qeverisë kanë treguar se nuk kanë vullnet për Reformën Zgjedhore. Top tashmë është në derën e qeverisë, ata nuk kanë refuzuar propozimet e opozitës dhe nuk duan reformën”, u shpreh Basha.

Duke iu referuar protestës së djeshme dhe thirrjeve në të për largimin e kreu të bashkisë, Velijat, dhe kryeministit Rama, Basha ka thënë se ky është edhe qëllimi i opozitës, ndonëse, ato thirrje atje nuk u artikuluan nga opozita, por nga aktivistët, artistë e profesorë.

g.kosovari