Kryetari i PD-së Lulzim Basha ka deklaruar këtë të shtunë se ngritja e Gjykatës Kushtetuese është një lajm shumë i mirë, por i vonuar. Ai u shpreh që Reforma në Drejtësi ka nevojë për pasionin, pastërtinë dhe idealizmin e rinisë.

“Por korrupsionin dhe faturën do ta paguajnë qytetarët, faturën do ta paguajnë prindërit tuaj, faturën do ta paguani ju. U deshën 3 vjet të plotësoheshin vakancat në Gjykatën Kushtetuese, që sigurisht është një lajm i mirë, por shumë i vonuar dhe Reforma në Drejtësi që të ketë sukses ka nevojë pikërisht për pasionin, pastërtinë dhe idealizmin e rinisë”, tha Basha.

/a.r