Por duket se Basha nga dëshira për të fjetur, ka filluar që të përtojë dhe punët t’i gjejë të gatshme.

Së fundmi është vënë re se kreu i PD-së ka vjedhur sloganin me të cilin shkon në zgjedhje dhe ia ka vjedhur pikërisht Jozefina Topallit.

Ish-kryeparlamentarja ka prezantuar sloganin që në momentin kur prezantoi krijimin e Lëvizjes për Ndryshim dhe slogani ishte pikërisht “Bashkë për Ndryshim”.

Këtë slogan e ka kopjuar kreu aktual i PD-së, i cili pasi emëroi koalicionin opozitar “Aleanca për Ndryshim”, vodhi edhe sloganin e partisë së Topallit.

Ndërkohë, kujtojmë se pak kohë më parë Topalli deklaroi se Basha ia vendosi emrin koalicionit opozitar Aleanca për Ndryshim, në mënyrë që të konfuzojë qytetarët dhe që votat e shqiptarëve të ikin nga ajo drejt Bashës.

Dikush duhet t’i kujtojë Bashës se nuk vihet në pushtet me ide të vjedhura dhe nëse ëndërron të vijë ndonjëherë në pushtet mirë do ishte të ndërrojë kompaninë që merret me menaxhimin e figurës së tij, pasi duket se ka dështuar.

Dështimi i kompanisë së PR-së së Bashës është vënë re edhe më parë, ku militantët i ka prezantuar si qytetarë të rastësishëm, por që disa herë është nxjerë bllof nga mediat./cna.al