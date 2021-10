Eksperti Dritan Shano ka folur në lidhje me çështojen se kush e përfaqëson PD. Në studion e “Absolut 4” ai tha se Partinë Demokratike nuk mund ta përfaqësojë asnjë nga të dy, por partia po përdoret nga fanatikët e Berishës dhe oportunistët e Bashës.

“As berisha dhe as Basha, ka një propozim tjetër që i ngjan atyre sesi do të duhet të ishte opozita, por për palë të treta e përfaqëson ai që ka vulën, kurse demokratët asnjë nga të dy. mënyra si po përdoret partia më çon të them që ne kemi në një anë fanatikët e Berishës dhe oportunistët e Bashës dhe trupa demokratike 100 mijë anëtarët apo 600 mijë votuesit nuk shohin asnjë shpresë për të ardhmen, atje vërtet mund ta ngrenë, por e ngre Dana Boletini dhe ajo është më demokrate se shefi i vet”.

Sipas Shanos, Basha është berishisti numër një, që ka përdorur monopolin e vendimmarrjes së tij.

“Çdo parti duhet të ndryshojë, por nën kryetarllëkun e Bashës nuk ka ndodhur ndonjë ndryshim. Basha është berishisti numër një pasi në çdo hap që ka hedhur që nga gjeneza e tij deri atje ku nuk donte do të lexonte atë që ka shkruar vetë. Basha ka përdorur monopolin e vendimmarrjes së tij. Prurjet nuk kanë ardhur nga konkurrenca”.

/a.r