Dhëndri i Sali Berishës Jamarbër Malltezi ka reaguar pas vendimit të Lulzim Bashës për të përjashtuar ish-kryetarin e PD nga grupi parlamentar i partisë.

Malltezi thotë se Berisha ka qenë hero i demokracisë dhe burri më i ndershëm në këtë vend dhe më i pashantazhueshëm.

“Berisha ka qene hero i democracise, tash po e shtyjne te behet legjende. Se pa asnje pushtet mbi bote po sfidon kryediplomatin e botes ne gjyq dhe po deklarohet burrerisht kundra Soros qe ka fut ne xhep gjithe politikanj, media, ojq e dreqtesi.

Forcen me te madhe ka qe eshte vetvetja, burri me i ndershem ne kete vend dhe per pasoje i pashantazhueshem”, shkruan Malltezi.

g.kosovari