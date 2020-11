Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha shprehet se me Ramën jemi të fundit në çdo fushë, përfshirë ndihmën direkte për ekonominë.

“Me Ramën jemi të fundit në çdo fushë, përfshirë ndihmën direkte për ekonominë.

Por jo dhe shumë gjatë!

Bashkë do ta shërojmë Shqipërinë, do të ndihmojmë financiarisht çdo familje shqiptare dhe do të sjellim shpresë të re për vendin”- shkruan Basha në Twitter.

/a.r