Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Arben Ristani, tha se bashkimi i tij me grupin në fjalë lidhet me interesin dhe dëshirën që Lulzim Basha të dorëhiqet nga posti i kryetarit dhe t’i lërë rrugë reformimit dhe demokratizmit të Partisë Demokratike.

Sipas z. Ristani, prej vitesh Lulzim Basha e ka udhëhequr PD si autokrat dhe jo si demokrat.

Më e pakta që duhet të bënte kreu aktual i Partisë Demokratike, për z. Ristani është të dorëhiqej përpara se të hynte në garë, si i barabartë mes të barabartëve.

“PD nuk është më një parti me rregulla demokratike me zbatim të statutit dhe sigurisht që nuk pret që në drejtimin e këtij autokrati do të ketë zgjedhje të drejta dhe të barabarta.

Duhet të kishte pasur burrërinë të jepte dorëheqjen e pakthyeshme sepse e ka çuar PD nga humbja në humbje. Nga ajo që kanë parë të gjithë Rama është në gjendje ta rrahë në mëngjes, drekë, darkë dhe ndërkohë po përpiqet ta mbrojë dhe ta mbajë në krye të PD. Më e mira do të ishte të jepte dorëheqjen e parevokueshme, një gjysmë e mirë do të ishte të kishte dhënë dorëheqjen dhe të ishte futur në garë si i barabartë, për të mbajtur një standard që vuri në 2017, ku të paktën bëri një ngrirje”, tha z. Ristani.

Z. Ristani akuzoi z. Basha se duke qenë në krye të Partisë Demokratike po asetet e PD për të bërë fushatë, mundësi kjo që nuk e kanë kandidatët e tjerët të cilët nga ana tjetër sipas tij me datën e caktuar për zgjedhjet nuk kanë as kohën e nevojshme për të takuar anëtarësinë.

I pyetur lidhur me shpalljen ‘non grata’ të ish-kryeministrit Sali Berisha, z. Ristani u shpreh i keqardhur për këtë vendim të DASH, ndërsa tha se përkrah betejën ligjore të nisur prej tij të cilën shprehu bindjen se z. Berisha do ta fitojë./ b.h