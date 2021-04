Teksa ka komentuar ftesën për bashkëpunim që kryeministri Edi Rama i ka bërë së fundmi kreut të PD Lulzim Basha, analisti Kreshnik Spahiu thotë se përderisa e bëri një herë Rama mund ta bëjë serish. Sipas tij kjo nuk është krejt e pamundur.

“E para është dhe diversion por dhe real, se ndoshta si kap 71 mandate, tani ose me Doshin ose Monikën ose Bashën do e bëjë qeverinë ai. E para jep mesazh shqiptarëve që vetëm me Vashën do bëj koalicion, dhe u jep mesazh votuesve të LSI që s’kanë shans, se në opozitë do rrinë edhe 4 vjet të tjera dhe nëse humbet i thotë Bashës shansi që ai mos të humbasë partinë është të futet në qeverisje.

Se Basha s’mund të mbajë 12 vjet në humbe partinë. Elektorati i djathtë është më i varfër se i majti, ka qenë rrugëve , protesta etj, por nëse me 26 prill PD humbet, dhe pyesim se nëse doni ta ndani qeverisjen thonë po, e vë bast publik, dhe këtë e kam informacion nga terreni.

A do ndodhë apo jo , se dimë, arsyeja kryesore është diversioni, se ftesa reale është për Berishën se po nuk tha ai po, s’bëhet. Këta sa më shumë thonë jo unë them për Po. Basha e ka humbur njëherë virgjërinë politike, kështu që nuk befasohem, çdo që që ka pështyrë e ka lëpirë”, ka thënë Spahiu në “Open”.