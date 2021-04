Kryetari i PD, Lulzim Basha ka deklaruar se nëse PD vjen në pushtet pas zgjedhjeve të 25 prillit do të bëjë një rivlerësim të dëmeve të tërmetit.

Sipas kryedemokratit, procesi i rindërtimit ka mbetur në vendnumëro, ndërsa hodhi akuza edhe për korrupsion.

“Procesi i rindërtimit me fondet e BE-së ka mbetur në vendnumëro, siç ka mbetur çdo gjë në këto 8 vite. Sepse ata nuk janë budallenj. Ata shohin se si ndryshon pronësia, si u jepen paratë miqve të kryeministrit.

Do të bëjmë rivlerësimet e reja të dëmeve. Denoncimet e shumta prej 1 viti kanë ardhur në PD. I siguroj banorët se ata do të disbursohen sipas dëmeve.

Ekspertët tanë që në javën e parë pas tërmetit, kërkonin vlerësim të parë dhe korrekt. Disbursimi i shpejtë i banorëve që mund ti rindërtonin vetë banesat, duke mos u futur në tendera.

Leje e posaçme sepse ata shtëpi kanë qenë aty, me leje, pa leje, në truall.

Nëse do të ishin bërë këto propozime tona, së paku ata familje që jetonin në banesa individuale do të ishin në shtëpi tani dhe nuk do të jetonin me qira.”, ka deklaruar lideri i PD në ne televizionin e familjes se Berishes “Zeni.TV”.

Lideri demokrat dha edhe një afat se kur do të mbyllë rindërtimin nëse vjen në pushtet.

“2022 është një afat plotësisht i mundshëm për të përfunduar edhe veprat më të mëdha nëse ka vullnet” tha ai.

Teksa ka deklaruar se do ta bllokoje dhe prapsoje rindertimin, duke akuzuar Ramen se ka avuzuar, si dhe do te beje me pas rivleresimin e demeve, pas gati dy vitesh, bere sdtudimin, e premtuar se do ua jape leket ne dore, Basha nuk ben as me pak dhe as me shume por u thote shqiptareve se jo vetem qe nuk do te hyjne kurre ne shtepite e reja, por dhe 1.15 miliarde eurove te siguruara nga Ramam do behen rrush e kumbulla.

Si me rrugen e Kombit, ku me nje dore sipas KLSH se asaj kohe, u zhduken 230 milione euro dhe nga nje fond fillestar prej 419 milione eurish qe kushtonte Rruga e Kombi, deri me tani ka mberritur ne shifren e 1.6 miliarde eurove shpenzime!