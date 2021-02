Një prej pikave të parashikuara në planin e Mirëqënies Sociale të PD-së, parashikohet rrite e pensioneve për 650 mijë pensionistë. Lulzim Basha tha se nëse fiton në zgjedhjet e ardhshme do të dyfishojë menjëherë asistencën ekonomike për familjet në nevojë.

“Unë angazhohem për rritjen e pensioneve për 650 000 pensionistët shqiptarë, dy herë më shumë se norma e inflacionit dhe të paktën 5% në vit! Ne nuk do t’i braktisim kurrë pensionistët tanë, që i dhanë kaq shumë vendit tonë të mrekullueshëm dhe familjeve tona. Angazhohem të dyfishojmë menjëherë asistencën ekonomike për të gjitha familjet në nevojë. Nën qeverisjen tonë, askush nuk do të braktiset, shpërfillet dhe nëpërkëmbet” – tha Basha.

Në programin e mirëqenies sociale, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka bërë me dije se do të bëjë pjesë të qeverisë së tij persona me aftësi të kufizuar. Ai tha se ato do të jenë pjesë e rëndësishme e vendimmarrjes.

“Angazhohem që njerëzit me aftësi të kufizuara do të jenë pjesë reale e vendimmarrjes të qeverisjes tonë dhe jo thjesht përfitues pasivë apo viktima të indiferencës, përbuzjes apo korrupsionit qeveritar. Ata do të jenë pjesë e këshillimeve dhe vendimeve mbi hartimin dhe zbatimin e reformave sociale që kanë të bëjnë drejtpërdrejtë”, tha Basha.

Një tjetër angazhim, për të cilin Basha zotohet ta përmbushë pas 25 prillit është edhe subvencionim i plotë i interesave për kredi për shtëpi për 20 000 familje dhe çifte të reja

“Angazhohem për subvencionim të plotë të interesave për kredi për shtëpi për 20 000 familje dhe çifte të reja. Për të ardhmen tonë, për ata që kemi detyrë t’ju sigurojmë kushtet më të mira dhe mundësinë për sukses në jetë. Po ua them fare qartë, ne do të paguajmë 100%të interesave bankare, për çdo kredi që një çift i ri apo një familje e re merr për të blerë një banesë. 5000 të tilla në vit gjatë katër viteve të para, 20 000 çifte dhe familje të reja do të përfitojnë subvencionimin 100% të interesave të kredive që do të marrin për banesën e tyre”, tha Basha.

g.kosovari