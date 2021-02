Kryedemokrati Lulzim Basha prezanton mëngjesin e kësaj të hëne programin politik të PD-së për biznesin.

Disa pika të tjera të programit të biznesit nga PD është dhe ngritja e një Boredi të Transparencës Fiskale që do monitorojë zbatimin e politikave fiskale nga bizneset. Ai thotë se nuk do lejojë asnjë operator off-shore në tendera, gara apo koncesione si dhe do ketë një institucion ndërkombëtar që ku do të kalohet në lupë çdo koncesion dhe PPP. Gjithashtu Basha shprehet se nuk do ketë asnjë kontratë të re publike për ato kompani që nuk kanë përfunduar 70% të kontratës ekzistuese publike.

“Do të eliminojmë çdo interpretim ligjesh nga zyrtarët e ministrat duke mbledhur legjislacionin fiskal në një Kod Tatimor të vetëm. Do të eliminoj çdo përjashtim nga ligjet, që sot janë bërë rregull. Unë angazhohem të ngre Bordin e Transparencës Fiskale, i pavarur nga qeveria, me emërim nga Parlamenti, që do të monitorojë zbatimin e të gjitha politikave fiskale. Angazhohem të krijoj mjedisin më favorizues për mbështetjen e biznesin duke eleminuar koston e korrupsionit dhe duke krijuar një sistem të thjeshtë taksash me një nivel, ku në qendër është individi dhe familja dhe shteti ka një rol dytësor. Asnjë kontroll tatimor për biznesin e vogël që demonstron pullën fiskale dhe asnjë zyrtar shteti ne dyer te bizneseve. Nuk do të lejoj asnjë operator off-shore në tendera, gara dhe koncesione. Me një institucion të besueshëm ndërkombëtar do të kalohet në lupë çdo koncesion dhe PPP i dhënë duke përfshirë në një hetim të imtësishëm çdo kontratë të dhënë këto vite. Nuk do të ketë asnjë gare publike me një operator me qëllim që të rrisim konkurrencën në treg. Nuk do të ketë asnjë kontratë të re publike për ato kompani që nuk kanë përfunduar 70% të punës në kontratat ekzistuese, me qëllim të zgjerojmë numrin e kompanive dhe të rrisim konkurrencën” – tha Basha.

Kryedemokrati Lulzim Basha thotë se PD do vendosë një moratorium 1-vjeçar ku do ndalohen gjobat nga organet lokale dhe do ulë numrin e inspektimeve të bizneseve.

“Ne do të vendosim një moratorium 1 vjeçar, gjatë të cilit do të ndalohen gjobat nga organet lokale apo qendrore për bizneset dhe do të reformohet tërësisht sistemi i inspektimit. Ne do ta ulim dhe do ta kufizojmë me ligj edhe numrin e inspektimeve dhe kontrolleve ndaj bizneseve. Gjatë një viti nuk do të bëhen më shumë se 10% inspektime apo kontrolle te bizneseve”, deklaroi Basha.

g.kosovari