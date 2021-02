Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha është zotuar sot në prezantimin e planit të PD për energjinë, që nëse vjen në pushtet pas zgjedhjeve të 25 prillit, qeveria e tij do të ulë çmimin dhe do të rrisë cilësinë e karburantit për qytetarët.

Në fjalën e tij, lideri i opozitës, veçoi zotimin për heqjen e asaj që e quajti “taksës Rama prej 240 lekë për litër karburanti”.

Kryedemokrati u angazhua gjithashtu se kontrolli i rreptë i cilësisë së karburanteve do të jetë një tjetër prioritet dhe angazhim nëse PD vjen në qeverisje të vendit.

“Cilësia e karburantit për përdorim industrial apo familjar do të arrijë standardin europian brenda 180 ditëve të para të qeverisjes sonë. Ky është angazhimi që marrim përpara jush sot”, u shpreh Basha.

Ai ka premtuar se do të ulet çmimi i energjisë elektrike për 70% të familjeve shqiptare. Po ashtu, Basha u shpreh se ata do të ngrenë bursën e energjisë, që qytetarët të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre.

“Ne do të ulim faturën e energjisë elektrike për 70% të familjeve shqiptare duke ngritur një sistem faturimi me dy fasha dhe duke ulur çmimin e energjisë për ata që konsumojnë deri në 300 kv/orë në muaj. Ne do të liberalizojmë tregun e energjisë elektrike, duke u dhënë konsumatorëve mundësinë të zgjedhin vetë se te cili operator do ta blejnë energjinë. Në funksion të kësaj, angazhimi ynë kyç është ngritja e bursës së energjisë“, tha Basha.

g.kosovari