Deputetja Rudina Hajdari thotë se PD dhe LSI përdorën qytetarët për të bërë pazar. Në një konferencë për gazetarët, Hajdari u shpreh se dy forcat e opozitës kanë interesa të ngushta familjare.

Hajdari iu përgjigje pyetjeve të gazetarëve për koalicionet duke nxjerr edhe një tjetër video të kryedemokratit Basha kur ai deklaronte gjatë takimeve me elektoratin se s’do të kishte koalicion me LSI-në.

Rudina Hajdari: Koalicionet s’kanë qenë propozim i yni, as propozim konkret imi. E para, mendoj se ne si qytetarë të vendosim lëkurën tonë në elektorat. Sa peshë kemi, kush do të na votojë, dhe pse fshihemi pas një partie për të hyrë në Kuvend. Ka qenë një kërkesë që zoti Basha nuk e mbështeti në 2017. Ai u zotua se s’do të kishte koalicion me LSI-në, por edhe në 2017, ai i hoqi këto koalicione. Kam një video tjetër që t’ju rifreskoj kujtesën tuaj. Unë besoj tek koherenca politike. Qytetarët janë të lodhur nga qytetarë që mashtrojnë. (Hap videon e Bashës ku deklaron se nuk do të ketë koalicion me LSI-në). Kush është Baftjari sipas jush?

Gazetari: Memorie kemi, edhe më shumë sesa mendoni ju.

Hajdari: Unë kam luftuar që nga fillimi për listat e hapura. Po e çoj para betejën. Nëse keni akuza të tilla, premtoni fakte. Këto janë premtime që janë bërë në 2017. Sot Basha qahet se po ikin koalicionet. Është një llogaritje e qartë e rotacionit dhe interesit të ngushtë. Prandaj për mua, unë s’dua të punoj as për familjen Rama, as për familjen Basha, as për Metën, dua të garoj. Unë s’dua të bëj asnjë koalicion me ta nesër. Sa për pragun mendoj se duhet të jetë 3%. Nëse se kalon dot një parti s’duhet të jetë. 5% është shumë i lartë. Unë s’mendoj se kemi kapacitetet e gjermanisë. Të negociojmë që ata prag ta ulim në 3%.

g.kosovari