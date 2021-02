Gjatë prezantimit të programit për turizmin kreu i PD Lulzim Basha ka deklaruar se turizmi është një nga bazat e ekonomisë tonë, por sipas tij si shumë fusha të tjera edhe kjo është lënë pas dore.

“Turizmi është një nga bazat e ekonomisë tonë. Si shumë fusha të tjera, edhe ai është lënë pas dore. Kur nuk ecën para, nuk mbetesh në vendnumëro, por rrëshqet prapa.

Shikoni vetëm vendet e Ballkanit rrotull nesh. Shikoni si lulëzon industria e tyre e turizmit. Ata kanë kuptuar pikërisht atë që kjo qeveri nuk e ka bërë kurrë: nëse investon në mënyrën e duhur, nëse vendos të kujdesesh për njerëzit dhe jo për veten, mund të arrish gjëra të mëdha! Niveli i punësimit në industrinë e turizmit, të ardhurat mesatare nga turistët dhe kohëzgjatja e sezonit turistik, janë të ardhurat më të ulëtat në rajon! Kjo duhet të ndryshojë“, tha Basha.

Gjatë fjalës së tij kreu i PD Lulzim Basha tha se do të rrisë numrin e turistëve të huaj me 15% në vit.

“Angazhohem të dyfishojmë kapacitetet akomoduese. Duke hapur kështu dyert për më shumë turistë. E për pasojë do të kemi më shumë vende të reja pune. Angazhohem të punoj për të rritur kohëzgjatjen e sezonit turistik, përmes diversifikimit të ofertave turistike:Bregdetare, Malore, Rurale, Kulturore. Kështu ne do të dyfishojmë kohën e qëndrimit të turistëve të huaj në vendin tonë. Do t’u japim atyre më shumë arsye stimuluese për ta vizituar Shqipërinë. Si rrjedhojë e këtyre masave qeveria e re angazhohet të rrisë numrin e turistëve të huaj me 15% në vit! Turizmi është një nga bazat e gjithë ekonomisë tonë kombëtare. Ne mund të marrim shumë më shumë prej tij. Mundemi dhe me ndihmën tuaj, do ta marri“, tha Basha.

Kryedemokrati tha se angazhohet se ne do ta trajtojë turizmin si një projekt madhor kombëtar.

Ai shtoi se do të rrisë kontributin e drejtpërdrejtë nga turizmi në ekonominë tonë nga 8 në 10% si dhe do të dyfishojë kontributin në punësim nga rritja e turizmit në ekonomi 40.000 në 80.000 vende pune. Kjo do ta ndryshojë ekonominë tonë. Do t’u japë njerëzve punë dinjitoze dhe shpresë.

g.kosovari