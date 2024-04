Kryetari i PD-së, Lulzim Basha në emisionin ‘3D nga Alban Dudushi’ në RTSH akuzoi Berishën se i dhuroi Ramës Shkodrën dhe të gjithë Shqipërinë.

“Vendimi ndaj Berishës nuk u pa me mendim të kthjellët. Vetë Rama nuk e pa se ishte në të mirë të Shqipërisë, por e pa si oportunitet dhe u rreshtua 2- 3 ditë pas vendimit tim në krah të Berishës. Ja vuri të gjitha gjërat në dispozicion Berishës që nga oligarkët, mediat dhe Berisha më pas i ktheu borxhin duke i dhuruar Ramës, Shkodrën dhe të gjithë Shqipërinë. Nuk them se e ka bërë me zemër, por ka qenë i detyruar ta bëjë sepse duke shkatërruar PD-së i dhuroi Ramës, Shkodrën dhe të gjithë Shqipërinë. Kur Berisha nisi lëvizjen e tij e nisi me fjalor të fortë. Nëse ne do të bënim të njëjtën gjë, situata do ishte me probleme serioze. Koha është ilaçi më i mirë. Shumë akuza të rreme ndaj meje tashmë kanë rënë.”, tha Basha.

