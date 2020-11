Edhe kryetari i PD-së, Lulzim Basha reagoi pas dorëheqjes së Presidentit Hashim Thaçi pas konfirmimit të aktakuzave për krime lufte nda Dhomata e Specializuara në Hagë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Basha thotë se lufta e UÇK-së ishte e drejtë.

Kryedemokrati shprehet i bindur se Presidenti Thaçi, kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, ish-kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi e luftëtarë të trjerë të UÇK-së do t’i faktojnë drejtësisë se aktakuzat ndaj tyre janë të pabaza.

“Jam i bindur se edhe ata, që nga presidenti Hashim Thaçi, kryetari i PDK Kadri Veseli, ish kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi e luftëtarë të tjerë të UÇK-së, do t’i faktojnë drejtësisë dhe mbarë botës se aktakuzat ndaj tyre janë të pabaza. Askush nuk mund të barazojë viktimën me agresorin. Askush nuk mund të barazojë luftën e drejtë të UÇK-së për dinjitet njerëzor dhe liri, me masakrat dhe genocidin e ushtruar nga hordhitë kriminale të Millosheviçit ndaj popullsisë civile të Kosovës. Lufta e UÇK-së pati në krah të saj Aleancën e Atlantikut të Veriut me në krye SHBA, sepse ishte një luftë e drejtë. Shqiptarët patën në krah dhe mbrojtje të tyre të gjitha vendet demokratike të botës sepse ndaj tyre po kryheshin krimet më çnjerëzore”, shkruan Basha në rrjetet sociale.

Ai shton se asnjë shqiptar i Kosovës nuk është fshehur nga drejtësia.

“Jam i bindur se edhe këtë herë e vërteta do të ngadhnjejë dhe se asgjë nuk do mund të përbaltë luftën e drejtë të UÇK për liri”, shkruan Basha.

/a.r