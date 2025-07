“Barrikada që duhen shkulur nga vetë ngulësit”/ Rama publikon mesazhin e qytetarit: E vështirë lëvizja për banorët e kompleksit në Tiranë

Kryeministri Edi Rama, ka publikuar mesazhin e një “qytetarit digjital”, i cili i ka shprehur shqetësimet për zaptimin e hapësirave publike në kompleksin ku banon.

Qytetari shkruan se te kompleksit ASL në Tiranë, në krah te spitalit të Neurokirurgjisë, për shkak të zaptimit të hapësirave nga bizneset është e vështirë lëvizja për banorët.

Krahas një fotoje nga zona në fjalë, kryeministri shkruan se “barrikadat duhen shkulur nga vetë ngulësit e tyre”, ndërsa ka paralajmëruar sërish gjoba dhe ndjekje penale për këto që nuk merr masa.

Postimi i kryeministrit Rama

“Miredita kryeminister! Duka marre shkas nga aksioni qe keni nisur per zaptimin e hapesirave publike nga bizneset, bashkegjitur po ju dergoj nje video te kompleksit ASL ne Tirane, ne krah te spitalit te Neurokirurgjise, njesia nr 3, ku per ne edhe banore te kompleksit eshte e veshtire levizja per shkak te aktivitetit ne Tirane. pallatit Video qe do ju dergoj e tregon qarte kete situate”.

Barrikada tipike që duhen shkulur nga vetë ngulësit e tyre, përpara se sa bashkë me shkuljen t’u mbetet në dorë edhe fatura e gjobës, bashkë me ndjekjen penale!