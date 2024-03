Në matjet e fundit të Barometrit për pëlqyeshmërinë e liderëve të politikës shqiptare nga krerët e partive më të mëdha deri tek figurat me të reja të lëvizjeve politike në Shqipëri rezulton se:

Në krye të listës për pëlqyeshmërinë tek qytetarët është Edi Rama me 52.1 % më pas Adriatik Lapaj me 33.5 %, Agron Shehaj me 29% ,Sali Berisha me 28.7 % , pasuar nga Arlind Qori me 22,2 % , Endri Shabani me 17.9 % , dhe në fund te listës renditen Lulëzim Basha me 14 % dhe Ilir Meta me 8.4 %.

Ndërsa mendimin negativ më të lartë e ka Ilir Meta 87.3 % vazhdon me Lulëzim Bashën 82.1 % , Sali Berisha me 67,5 % Edi Rama me 44,3 % , Endri Shabani 25,4 % dhe ne fund te listës së mendimit negativ janë Agron Shehaj 23,9 % , Arlind Qori 21,6 % dhe Adriatik Lapaj me 17,4 %.