Kreu i grupit parlamentar të PD-së Gazment Bardhi në fjalën e mbajtur në Kuvend, kërkoi që Policia e Shtetit të ndalë atë që ai e konsideroi si dhunë ndaj qytetarëve që po protestojnë jashtë Parlamentit. Sipas Bardhit janë dhunuar të rinj dhe të moshuar, duke përdorur ndaj tyre mjete disproporcionale nga ana e “uniformave blu”.
“Së pari do dua që Kuvendi t’i kërkojë Policisë së Shtetit të ndalë menjëherë dhunën ndaj qytetarëve që protestojnë jashtë godinës së Kuvendit. Është e papranueshme që godina e Kuvendit është rrethuar sot në një perimetër të zgjeruar nga forca sigurie, a thua se qytetarët tanë na rrezikojnë ne jetën. Nuk justifikohet përdorimi i dhunës dhe i mjeteve disproprocionale ndaj protestuesve. Në emër të Kuvendit nuk e nderon ajo që po bën Policia e Shtetit Kuvendin e Shqipërisë. Askush prej nesh s’duhet të ndihet i rrezikuar nga kritikat dhe kërkesat e qytetarëve, ne duhet t’i marrim seriozisht ato, dhe t’i bëjmë pjesë të programit të punës. Kanë kërkuar shfuqizimin e disa ligjeve, duhet t’i shqyrtojmë me urgjencë, dhe jo të rrimë në heshtje, kur atje të moshuar dhe të rinj po dhunohen nga punonjës të Policisë së Shtetit”, tha Bardhi.
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