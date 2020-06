Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi i është përgjigjur Ramës pasi ky i fundit tha se humbja e 2017 për ta nuk ishte as prej marrëveshjes dhe as prej integritetit të zgjedhjeve.

Bardhi duke i kujtuar përgjimet e BILD thotë se për zgjedhjet e 2017 Rama nuk ka për t’i shpëtuar kushtit nr.5 të BE, ai për hetimin dhe dënimin e hajdutëve të votave.

Statusi nga Gazment Bardhi:

Edi Rama bën mirë të rrisë dozën e qetësuesve për të mbajtur nën kontroll nervozizmin pas tërheqjes me bisht ndër shalë nga skema mafioze për kapjen e komisioneve zgjedhore.

Frika dhe mllefi sot dhe mbrëmë tregon qartë se nuk i mjaftojnë më as paratë e pista dhe krimi i organizuar për të vjedhur zgjedhjet. Bashkimi i qytetarëve kundër tij e ka tmerruar, duke e kthyer në një komentator qesharak, që flet me veten!

Sa për vjedhjen e zgjedhjeve e 2017-ës, Edi Rama nuk do ketë më mundësi t’i fshihet kushtit nr.5 të BE për hetimin dhe dënimin e hajdutëve të zgjedhjeve të 2017-ës. Përgjimet e publikuara nga BILD i ka dëgjuar bota mbarë, që nga Niçja i drogës tek Gjushi i Ramës, i shpallur non grata nga SHBA.