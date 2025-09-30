Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, i është përgjigjur deklaratës së Taulant Ballës duke akuzuar Partinë Socialiste për mohimin e debatit në Kuvend. Bardhi tha se mazhoranca po synon ta shndërrojë Kuvendin në një institucion pa zë dhe pa debat, duke iu shmangur diskutimeve mbi prioritetet e vendit.
“Mazhoranca doli zbuluar, si në rastin e 18 shtatorit, ku përbërja edhe programi i qeverisë, kaloi pa debat. Sot u rrëzua dhe alibia se opozita prishi seancën. Sot duket se kush e do Kuvendin e Shqipërisë memec, dhe mos të debatojë. Është e paimagjinueshme për çdo parlament funksional, që qeveria i ikën debatit për prioritetet e Shqipërisë.
Mohimi i të drejtës për debat të kërkuar nga opozita tregon mendësinë e Ramës për ta bërë Shqipërinë në republikë kryeministrore. Deputetët e PS vetëm votojnë. Kërkesa për mocion me debat e opozitës ishte e qartë. Për ne Kuvendi është vendi ku debatohet dhe flitet. “, tha Bardhi.
Mes të tjerash, ai tha se PS ka refuzuar edhe kërkesën e opozitës për një mocion me debat për dënimin e gjenocidit serb në Kosovë, duke e cilësuar këtë si një shkelje të rëndë të funksionimit normal të parlamentit.
“Sot u refuzua një tjetër mocion me debat për gjenocidin në Kosovë, për të dënuar gjenocidin serb. Në 17 maj 2019 Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë për dënimin e gjenocidit serb. Në vizitën zyrtare të 16 dhjetorit 2020 presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani do të bënte këtë thirrje; Rruga e Kosovës ka qenë plotë sfida. Që mos të përmbyset e vërteta, kemi nevojë për zërin e Shqipërisë që të jetë zëri ynë atje ku nuk kemi zë. Kemi nevojë për ndihmë nga Shqipëria. I bëjmë thirrje Kuvendit të Shqipërisë që të miratojë një rezolutë që dënon gjenocidin serb. Në përgjigje të kësaj thirrje të presidents së Kosovës, grupi ynë parlamentar, menjëherë sapo është kthyer në Kuvend, në vitin 2021, ka paraqitur kërkesën. Kanë kaluar disa vite dhe ende nuk ka një rezolutë. Kërkesa jonë për rezolutë u refuzua.”, shtoi Bardhi.
Leave a Reply