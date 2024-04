Ish-konkurrentja e “Për’puthen”, Gabriela, e ftuar këtë të martë në një emision televiziv, iu përgjigj Bardhit dhe Sara Gjordenit, të cilët e kritikuar ashpër për veprimin e saj në “Mos i bjer me top”, ku dogji foton e modeles

Sipas saj, në asnjë moment, nuk ka fyer as Sarën, as Bardhin.

“Është vetë loja e tillë, sepse ajo rubrika ka ose puthje, ose grisje. Dhe unë doja të bëja diçka ndryshe, më pëlqejnë gjërat e veçanta. Vendosa të marr një lapustil dhe një çakmak. Ka pasur reagime dhe nuk e kuptoj pse gjithë ky mllef. Kur e shava unë Sarën. Unë thashë nuk e njoh personalisht, nuk kam gjë me të, thjesht më doli foto, meqë e futa në gji Bardhin, thashë Sarën po e heq. I them Bardhit dhe Sarës ta shohin më mirë foton, se unë as nuk e shava, as nuk e ftova”.

Me humor, Gabriela tha se foton e këngëtarit do e vendosë nën jastëk.

“Është djalë shumë i mirë, shumë i edukuar, me karakter, më pëlqen. Tani atë foton do ta marr, do t’i hedh ndonjë sheqer, do të bëj një manifestim, do ta ve poshtë jastëkut”.