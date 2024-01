Deputetja e Partisë Demokratike, Flutura Açka ka dalë në një konferencë për mediat pas përplasjes me Gazment Bardhin dhe Flamur Nokën në Komision, ku këta dy të fundit nuk e lejuan të zhvillojë mbledhjen u përplasën ashpër.

Açka tha se parlamenti ka dalë jashtë funksioni dhe mbledhjen e Komisionit të Medias fizikisht thotë se pa si një gjest që ta nisin vitin mbarë. Për Açkën, përplasje me kolegët e saj nuk është një gjest i mirë, ndërsa aludimeve të Bardhit i ktheu përgjigje duke i thënë që mund t’i drejtohet SPAK.

“Parlamenti ka dalë nga aksi është jo funksional, e mendova si një gjest të parë, ta fillojmë këtë vit mbarë. Ka disa muaj që ne nuk e themi dot fjalën si opozitë. Ne kemi bërë beteja të mëdha në komision për media që drejtoj unë, sidomos ligji për Butrintin, që presim nga dita në ditë të marrim një përgjigje pozitive në të mirë të trashëgimisë kulturor. Sot përballem me një përplasje me kolegët e mi që mendojnë se ne duhet ta mbajmë në kaos parlamentin, e shih si një detyrë jo të mirë dhe jashtë detyrës sime dhe mos t’i tregoj qytetarëve shqiptarë se ku e ka plagën kjo qeveri. Kjo ka qenë arsyeja që kam vendosur si kryetare që këtë sesion ta japim me mbledhje fizike dhe të bëjmë opozitë po aq të ndershme sa opozita në formë proteste. Kam keqardhje të madhe, është një përplasje që lidhet me kolegët tanë. E kam për aludimet e hapura, i bëj thirrje Bardhit dhe kujtdo tjetrit që mendon në raport me mua dhe kolegët e tjerë ti drejtohen SPAK, çfarëdo iluzioni që mund t’i drejtohet opinionit publik që në të shumtën e herës cilësohen si retorikë politike, janë shumë të dëmshme në kampin opozitar. Kam keqardhje të madhe që nuk u përfshiva dot në buxhetin katastrofik. Shqiptarët nuk e morën vesh kurrë se çfarë buxheti katastriofik ka për arsimin dhe kulturën”, tha Açka.