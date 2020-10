Ish deputeti demokrat Bardh Spahia, ka bere sot nje postim joprofesional, me shume mundesi “fake news”, me nje tabele. Bardh Spahia, i njohur per dijet matematikore po aq sa ato shendetesore, duhet t’i shpjegoje qytetareve se nga cila faqe e Eurostat i ka marre keto te dhena? Pse nuk ka nje legjende ne keto te dhena?

Ne cilen faqe te Eurostat shifra 09 apo 07 tregon nje perqindje? A mund te shpjegoje matematicieni Bardh spahia se cfare do te thote 09%? A gabon kaq “trashe” Eurostat apo nuk di as te shpike perfaqesuesi i partise ngelese perseritese ne matematike? Me poshte tabela amatore e Bardhit, qe ja ka veshur Eurostatit./Lexo.al