Barcelona dhe PSG-ja kurrë nuk ishin përballur në Europë me njëra-tjetrën që nga viti 1995. Por që nga viti 2013 janë luajtur 8 ndeshje në Champions mes tyre. Sfidat në merkato për të përmirësuar ekipet, përmbysja historike 6-1 në “Camp Nou”, blerja e Nejmarit nga ana e francezëve, raporti indirekt me Katarin dhe shumë arsye të tjera kanë ndërtuar një rivalitet që është nxehur shumë dhe do të vazhdojë edhe për Lionel Mesin.