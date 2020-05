Barcelona do që të rrëmbejë me çdo kusht Lautaro Martinezin, pasi nuk duan të besojnë vetëm te Luis Suarerzi. Uruguiani ka patur probleme këtë sezon me dëmtimet pa harruar rendimentin e tij që nuk ka qenë shumë i lartë.

Bisedimet me Interin nuk janë aq të lehta, pasi zikaltrit nuk duan të largojnë Lautaron. Ata nuk kanë pranuar ofertën e parë të katalanasve që kanë dhënë 70 milionë euro plus kartonin e Semedos dhe Vidalit.

Interi e ka hedhur poshtë, ndërsa Barcelona ka bindur futbollistin. Ai do të përfitojë një rrogë prej 10 milionë eurosh në vit. Një shifër që e ka bindur yllin e ri të Interit krejtësisht pa harruar dhe dëshirën e tij të madhe për t’iu bashkuar katalanasve.

/a.r