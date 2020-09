Barça shënoi 110 gola zyrtarë në sezonin e sapopërfunduar 2019-2020. Mesi dhe Suárez morën pjesë në 74 prej tyre, që përfaqëson 67.27% të totalit. Argjentinasi shënoi 31 gola dhe dha 16 asiste për lojtarë të tjerë, përveç Suarez. Uruguajani realizoi 21 gola dhe dha 6 asiste për lojtarë të tjerë, përveç Messit. Messi e ndihmoi uruguajanin në dhjetë raste, ndërsa shoku ia ktheu favorin gjashtë herë.

Të dhënat janë shumë “të trasha”. Aq shumë sa, nëse Barça dëshiron të luftojë përsëri për tituj sezonin e ardhshëm, ajo është e detyruar të përfshijë dy ose tre sulmues për të siguruar midis 50 dhe 60 golave. Dhe të mendosh se këto të dhëna të Messit dhe Suárez kanë qenë më të këqijat, që kur ata kanë luajtur së bashku. Në gjashtë sezonet që ata kanë ndarë një dhomë zhveshjeje, Messi ka shënuar 280 gola dhe Suárez 198 të tillë, një shifër që e ka lejuar atë të hyjë në podiumin e golashënuesve më të mirë në historinë e klubit, duke përjashtuar Kubala.

Në total, 478 gola dhe 244 asiste midis dy yjeve, “grabitqarë” të vërtetë që, megjithatë, ishin larg numrit të tyre më të mirë sezonin e kaluar. Messi kishte kaluar nga 58 gola zyrtarë të sezonit 2014-2015 në 31 gola të sezonit të fundit. Suárez, nga 59 golat e sezonit të paharrueshëm 2015-2016, kur fitoi “Këpucën e Artë” në La Liga, te 25 golat e sezonit 2018-2019 dhe 21 gola të sezonit të fundit. Pa dyshim, i rënduar nga problemet e tij fizike.

Barça është e detyruar të zgjidhë çështjet e Messit dhe Suárezit sa më shpejt të jetë e mundur, sepse i duhen para për të përballuar nënshkrimin e dy ose tre sulmuesve elitarë, të cilët mund të garantojnë, ose të paktën t’iu afrohen 74 golave ​​të shënuar nga dy yjet sezonin e kaluar. Për këtë, të dyja rastet duhet të trajtohen me kujdes, edhe pse Bartomeu nuk duket i gatshëm të shpejtojë largimin e Messit.

Lautaro Martínez është kandidati i shkëlqyer për të qenë qendërsulmuesi i Barçës në sezonin e ardhshëm. Ai ka shënuar 21 gola zyrtarë në 49 ndeshje. Barça do të ketë nevojë për të paktën edhe një lojtar tjetër me nivelin e argjentinasit për të mbushur boshllëkun e madh që Suárez dhe, mbi të gjitha, Messi, do të lënë me largimin e tyre. Kjo, në një nivel numerik. Në një nivel sentimental, do të jetë plotësisht i pamundur zëvendësimi.

