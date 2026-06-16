Barazimi i Kepit të Gjelbër ndaj Spanjës ka mbetur si një nga episodet më të veçanta dhe më kurioze të këtij turneu, jo vetëm për rezultatin, por edhe për kontrastin e madh mes dy përfaqësueseve.
Sipas të dhënave të Transfermarkt, e gjithë skuadra e Kepit të Gjelbër vlerësohet rreth 54 milionë euro, një shifër që në futbollin modern konsiderohet relativisht e ulët për nivelin e një gare ndërkombëtare të këtij kalibri.
Në anën tjetër qëndron Spanja, një nga kombëtaret më të fuqishme në botë, me një vlerë totale të skuadrës që arrin rreth 1.22 miliardë euro. Diferenca mes dy ekipeve është më shumë se 22 herë, duke e bërë edhe më të madhe surprizën e rezultatit 0-0 mes tyre.
Pavarësisht kësaj, Kepi i Gjelbër arriti të tregojë organizim, disiplinë taktike dhe një qasje shumë të fortë mbrojtëse, duke ndalur një prej sulmeve më cilësore në futbollin europian.
Kepi i Gjelbër është gjithashtu një nga vendet më të vogla që ka marrë pjesë ndonjëherë në një turne të madh futbolli. Arkipelagu përbëhet nga dhjetë ishuj dhe ka rreth 500 mijë banorë, duke e bërë atë një nga shtetet më të vogla në historinë e këtij niveli gare. Me një sipërfaqe prej rreth 4.033 kilometrash katrorë, vendi është më i vogël edhe se disa rajone të vogla evropiane.
Një nga historitë më interesante të kësaj përfaqësuese është ajo e mbrojtësit Pico Lopes, i cili u ftua në Kombëtare në vitin 2019 përmes një kontakti të pazakontë në LinkedIn nga trajneri Rui Águas. Ndërkohë, sulmuesi Dailon Livramento, ish-lojtar i Veronës, ka qenë vendimtar në kualifikimin historik të ekipit, duke shënuar një gol të rëndësishëm, që i hapi rrugën këtij suksesi.
Nga ana tjetër, futbolli modern vazhdon të tregojë diferenca të mëdha ekonomike. Një shembull i tillë është edhe Marc Cucurella, mbrojtësi spanjoll i cili është në qendër të një transferimi të madh mes Real Madrid dhe Chelsea, me një vlerë rreth 55 milionë euro. Kjo shifër, e vetme, është e krahasueshme me gjithë vlerën e skuadrës së Kepit të Gjelbër, duke treguar edhe më qartë hendekun ekonomik mes klubeve dhe kombëtareve në futbollin botëror.
Megjithatë, ndeshja tregoi edhe një herë se në futboll shifrat nuk janë gjithmonë vendimtare. Kepi i Gjelbërt arriti të përballojë Spanjën me një performancë të fortë kolektive dhe disiplinë taktike, duke e kthyer këtë barazim në një nga momentet më të rëndësishme në historinë e saj sportive.
Leave a Reply