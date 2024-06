Shqipëria barazoi mes drithërimash në Hamburg, teksa sfida me Kroacinë u mbyll 2-2, në një sfidë mjaft emocionuese dhe të vuajtur nga lojtarët shqiptarë. Shqipëria merr 1 pikë dhe mbajmë “gjallë” shpresat e kualifikimit.

Pas ndeshjes foli trajneri Sylvinho.

“Mendoj se kemi bërë ndeshje shumë të mirë. Me të gjithë respektin për Kroacinë, që në 7-8 vitet e fundit kanë bërë paraqitje të shkëlqyer. 5 minutëshi i fundit do të mbetet në memorjen e të gjithë botës. Mund të kishim mbyllur ndeshjen, pastaj pësuam 2 gola të shpejt, por ato 5 minuta do mbahen mend gjithmonë.

Do jetë ndeshje që do e mbajmë mend gjithë jetën. Kemi një grup të ri në dhomat e zhveshjes me të ardhme.

Mendoj se paraqitjen e vendos në fund rezultati se po të kishte hyrë topi i Manaj do ishim këtu duke folur ndryshe.

A e di si përmirësohet pësimi i golave shpejt? Ne mund të përmirësohemi duke luajtur kështu ndeshjesh. Kemi shumë lojtarë të rinj, Mitaj, Bajrami, Muçi, kemi shumë lojtarë të rinj që po marrin eksperiencë.