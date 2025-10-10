Kosova ka marrë një pikë të vlefshme në rrugën drejt Botërorit 2026, duke barazuar 0-0 në shtëpi ndaj Sllovenisë, në një ndeshje të fortë dhe taktike që vulosi nëntë ndeshje me vetëm një humbje për skuadrën e trajnerit Franco Foda.
Ndeshja nisi me presion nga miqtë, që renditen 41 vende më lart në renditjen e FIFA-s, duke vënë në provë mbrojtjen kosovare. Benjamin Šeško rrezikoi që në minutat e para me një goditje me kokë, ndërsa Timi Max Elšnik tentoi sërish nga brenda zonës, por pa sukses.
Me kalimin e minutave, Kosova fitoi terren dhe besim. Florent Muslija provoi nga distanca pak para pushimit, por topi kaloi jashtë. Në pjesën e dytë, të dyja skuadrat kërkuan golin, megjithatë mbrojtjet mbetën të palëkundura. Elšnik dhe Šeško patën rastet më të mira për sllovenët, ndërsa Muslija u ndal nga mbrojtja kundërshtare.
Në fund, rrjetat nuk u tundën, por barazimi i lejon Kosovës të mbajë vendin e dytë në Grupin B, dy pikë përpara Sllovenisë. Një rezultat që mban gjallë shpresat për një kualifikim historik në Botërorin e parë për “Dardanët”.
Leave a Reply