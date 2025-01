Pas një dite spekulimesh intensive, të intensifikuara nga fakti se ish-presidenti amerikan nuk i uroi gruas së tij ditëlindjen, Barack Obama u bë më ‘i egër’ se zakonisht në shprehjen publike të ndjenjave të tij, duke dashur të përgënjeshtrojë për një krizë në martesën e tij.

“Gëzuar ditëlindjen dashurisë së jetës sime, @MichelleObama. Ju e mbushni çdo dhomë me ngrohtësi, mençuri, humor dhe hir dhe dukeni bukur duke e bërë këtë. Jam shumë me fat që mund të përballoj aventurat e jetës me ju. Unë të dua!”, shkroi si në rrjetin social ‘X’.

Bashkë me mesazhin, Obama ka publikuar edhe një foto të panjohur, ku çifti pozojnë të buzëqeshur dhe të kapur për dore.

Vetë Michelle ka ripostuar foton e tyre, duke ia kthyer ndjenjat e dashurisë. “Të dua zemër,” shkruan Michelle, shkruan A2 CNN.

Thashethemet për ndarjen e çiftit dhe për marrëdhënien e Barack Obamës me Jennifer Aniston

Fotografia e Barack dhe Michelle Obamës vjen në një kohë kur thashethemet për ndarjen e çiftit po “shpërthenin” gjithnjë e më shumë, ndërkohë që disa media po flasin për një lidhje dashurie mes ish-presidentit amerikan dhe Jennifer Aniston, të cilën vetë aktorja në fjalë e refuzon.

Këta skenarë kanë nisur nga sjellja, deklaratat dhe qëndrimi i ish-Zonjës së Parë të SHBA-së, Michelle Obama, e cila zgjedh të mos jetë aq shpesh “e pranishme” pranë bashkëshortit të saj prej 30 vitesh.

Michelle Obama ka zgjedhur të mos marrë pjesë në inaugurimin e Presidentit të ri të SHBA-së, Donald Trump më 20 janar, gjë që ka ngjallur debat, pasi Barack Obama do të jetë në Kapitol për ceremoninë.

Nuk ka asnjë simpati të veçantë midis Obamas dhe Trump. Michelle e ka sulmuar atë për akuza për sulme seksuale nga gra të ndryshme dhe e ka akuzuar atë se ka rrezikuar të gjithë familjen Obama përmes disa prej sulmeve të tij më të egra ndaj Barack, duke përfshirë konspiracionin e “lindjes” se ai dyshohet se nuk ka lindur në SHBA. Ajo ka thënë se ka luftuar për të parë inaugurimin e parë të Trump në 2017, duke u shpërthyer në lot më pas.

I ngjashëm ishte edhe qëndrimi i Michelle Obama në funeralin e Jimmy Carter, pasi Barack Obama u pa i vetëm duke folur në mënyrë të relaksuar me Donald Trump, pranë të cilit ishte ulur Melania Trump.

Ndihmësit e Obamës i thanë CNN se “angazhimet e përkushtuara” e mbajtën atë larg, por pranuan se ndoshta nuk ishte fleksibël, pasi ajo ishte “ende në Hawaii për një pushim të zgjatur”.

Zëdhënësi i saj lëshoi ​​një deklaratë duke thënë: “Zonja Obama po dërgon mendimet dhe lutjet e saj për familjen Carter dhe të gjithë ata që e deshën dhe mësuan nga ish-presidenti i shquar.”