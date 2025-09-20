Në fshatin Varibop të Fierit, rreth 700 familje janë pa ujë të pijshëm prej katër ditësh. Shkak është shembja e pusit kryesor që furnizon depon e zonës. Ndërmarrja e Ujësjellës-Kanalizimeve Fier ka njoftuar prej 16 shtatorit se po punon për riparimin e defektit mjaft te rende ne Varibop.
Ndërsa konfirmoi se ekipet ndodhen në terren dhe po punojnë për riparimin e pusit.
Për shkak të mungesës së ujit, paraditen e së shtunës, banorët e Varibopit protestuan dhe bllokuan për disa minuta rrugën që lidh fshatin e tyre me autostradën Levan–Tepelenë, duke kërkuar një zgjidhje të menjëhershme.
‘Kemi 4- 5 ditë që nuk kemi ujë’, tha banori.
‘Janë 5 puse ku pinë ujë Patosi ndërsa Varibop është pa ujë’, tha ai.
‘Unë të pijshëm po kërkojmë’, tha një banor tjetër.
Ndërmarrja përmes njoftimit kërkon mirëkuptimin e banorëve, duke garantuar se po bëhen përpjekje maksimale për rikthimin e furnizimit normal me ujë të pijshëm.
Sakaq, banorët po furnizohen me orare të kufizuara nga një linjë alternative e lidhur me tubacionin e Patosit.
Leave a Reply