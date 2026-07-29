“Na sakrifikuan”. Kjo është bindja e dhimbshme e shumë banorëve të Le Porge, komuna në pellgun e Arcachon që u godit më rëndë nga zjarret shkatërrimtare, ku flakët dogjën pothuajse 200 banesa. Ata pretendojnë se jo vetëm u lanë pa ndihmën e duhur nga shërbimet e emergjencës, por se u flijuan për t’i dhënë përparësi mbrojtjes së Cap-Ferret, zonës së njohur për vilat luksoze dhe rezidencat verore të të pasurve.
Më shumë se 500 banorë janë organizuar në një grup në WhatsApp dhe kanë nisur procedurat për një padi ligjore, të përfaqësuar nga avokati i Bordosë, Sylvain Galinat.
Zemërimi i banorëve lidhet me faktin se urdhri për evakuimin e qytetit me rreth 3 mijë e 500 banorë u dha vetëm pasi zjarri kishte dy ditë që përhapej me shpejtësi në zonë. Nata mes 23 dhe 24 korrikut konsiderohet më dramatikja, pasi Le Porge u rrethua pothuajse plotësisht nga flakët.
Sipas dëshmive të banorëve, automjetet zjarrfikëse dhe mjetet e tjera të emergjencës u panë duke u drejtuar kryesisht drejt Cap-Ferret, ndërsa Le Porge mbeti pa mbështetjen e nevojshme.
Në krye të grupit të banorëve është Ludivine Daurignac, e cila humbi shtëpinë nga zjarri.
“Ne paralajmëruam njëri-tjetrin se duhej të largoheshim menjëherë. Nëse shpëtuam, ishte vetëm falë njoftimeve mes banorëve. Nuk kishte askënd që të na udhëzonte dhe nuk morëm asnjë mesazh alarmi”, tha ajo.
Një tjetër banore, Delphine, e cila humbi banesën pranë Route des Lacs, shprehet se “Le Porge u sakrifikua për të mbrojtur gadishullin e Cap-Ferret”.
Nga ana tjetër, zjarrfikësit këmbëngulin se prioriteti i tyre është gjithmonë shpëtimi i jetëve njerëzore, edhe nëse kjo nënkupton pamundësinë për të shpëtuar çdo banesë. Ata theksojnë se përhapja e shpejtë dhe e paparashikueshme e flakëve i detyron ekipet të zhvendosen vazhdimisht, edhe kur kjo mund të duket e pakuptimtë për banorët.
Tashmë do t’i takojë drejtësisë franceze të shqyrtojë nëse pretendimet e banorëve kanë bazë dhe nëse Le Porge u la qëllimisht në mëshirë të fatit për të mbrojtur zonën elitare të Cap-Ferret. Dyshimet kanë rikthyer në kujtesë edhe përmbytjet e vitit 2001 në Somme, kur qarkulloi teoria se autoritetet kishin devijuar ujërat për të mbrojtur Parisin, një pretendim që më vonë u hodh poshtë teknikisht, por që dëshmoi mosbesimin e thellë të banorëve ndaj institucioneve.
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