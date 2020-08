Propoganda e opozitës tani në gusht i ngjan asaj gjellës gënjeshtare të verës, e cila gatuhet duke shfrytëzuar produktet e stinës, me shpresën se mund të shuajë sa të jetë e mundur orekset e njerëzve të uritur. E tillë është edhe strategjia që po ndjek opozita e rrugës, në pritje të fillimit të sezonit të ri politik në shtator. Me shpresën se deri atëherë, kur ti marë sërisht uria politike, do ti ofrojnë gjellën e re të fillimit të fushatës elektorale për zgjedhjet e 2021.

“Gjella e parë” që i është ofruar opozitarëve të uritur për pushtet, pasi i kanë lënë prej më shumë se një viti rrugëve, është ajo e listave të kandidatëve për deputetë. Përmes gjoja një procesi demokratik, transparent e masiv, po mundohen që të joshin sa më shumë ambicje që deri dje ishin në parlament, nëpër bashkitë që drejtoheshin prej saj, apo në administatën qëndrore e lokale.

Njoftimet për mijëra aplikime, ku në përfundim do të zgjidhen vetëm rreth 100 emra për shkak të formulës së koalicioneve parazgjedhore me një listë unike, është treguesi më i mirë i kësaj strategjie. E cila në thelb, nuk është gjë tjetër veçse përpjekja e Lulzim Bashës për të bërë atë që ka ditur të bëjmë më mirë përgjat këtyre 7 viteve që ka qenë në krye të opozitës: Ti ofrojë mbështetësve dhe përkrahësve të PD dhe opozitës, ngopjen e tyre politike dhe elektorale, me lugën e tij të zbrazur!

“Gjella e dytë” që po i ofrohet opozitarëve tanë nga ana e kuzhinës propogandistike të saj, janë daljet mediatike online, të protagonistëve që nuk e kanë ende të sigurtë vendin në listat e kandidatëve për deputetë. Duke luajtur me makthet e tyre, Lulzim Basha i ka futur në një konkurencë të pashpallur, se kush e kush do të sajojë gënjeshtrën më të bukur kundër qeverisë. Në mënyrë që pas kësaj, të gjitha mediat e opozitës, ti shesin si zbulime të mëdha.

Nuk ka rëndësi nëse dalin dhe paraqesin fantazitë e tyre si të vërteta të pamohueshme, rreth situatës së pandemisë në vend. Për kushtet e të trajtuarve me Covid- 19 nëpër spitale. Për turzimin. Për zjarret nëpër pyje a kullota. Për luftën kundër kanabisit. Për shkollat që ende nuk janë hapur. Për sportin. Për problemet lokale a kombëtare. E deri tek kritikat në planin rajonal apo linjat e politikës së jashtme të Shqipërisë në planin global. E rëndësishme është që të dalin e të flasin kundër. Pak rëndësi ka se për çfarë!

“Gjella e tretë” që ofrohet me më shumë bujari këto kohë, në banketin e lugëve të zbrazura të propogandës opozitare, është ajo që mediat e tyre i quajnë sondazhe. Pra për ta mjafton të pyesësh në facebook apo në një website përshembull, se kush do të bëhet kryeministër: Edi Rama apo Lulzim Basha? Dhe sulin pas kësaj grupet e gatshme të zyrave propogandistike që të klikojnë papushim për kryetarin e tyre dhe këtë ta quajnë jo vetëm sondazh. Por, edhe një realitet, sipas të cilit populli sa mezi po pret që ta shohi Bashën, në zyrën e Ramës!

Askush nuk e vret mëndjen që të thotë se sondazhi është një metodë statistikore, me anë të të cilës “fotografohet” mendimi i popullatës për një çështje të caktuar, përmes një kampioni. Se metodologjia e anketimeve është një çështje shkencore, jo një “yxhym” facebooku përmes ca adresave fake, për të nxjerrë rezultatin fake, që u duhet shitur militantëve si e vërteta më e kulluar. Sondazhet bazohen tek dizajni i mostrës, instrumentet e grumbullimit të të dhanve, rregullimi i tyre statistikor dhe përpunimi përmes një analize përfundimtare, që mer në konsideratë gabimet sistematike apo rastësore të anketimit.

E vërteta është se në Shqipëri, mungon jo vetëm kultura por edhe institucionet serioze e profesionale të sondimit sistematik të opinionit publik. Jo vetëm për çështjet politike, por për çdo tendencë të shoqërisë, e cila ka nevojë që të analizohet dhe të adresohet. Përgjatë këtyre 30 viteve të fundit, të vetmet përpjekje për të realizuar sondazhe të mirëfillta, janë përpjekjet e disa partive politike, mediave apo organizatave jo qeveritare gjatë fushtave elektorale apo në ditën e zgjedhjeve. Më së shumti, ato kanë dështuar, pasi janë nisur me paramendim për të manipuluar dhe jo për të ushqyer interesin publik!

Për opozitën tonë nuk kanë fare rëndësi të gjitha këto. Sepse ajo e di të vërtetën e sondazheve profesionale, që liderët politike të partitë kryesore në vend, zhvillojnë sistematikisht për nevojat e tyre të brendshme. Nëse rezultatet e tyre do të ishin pozitive Lulzim Basha dhe PD nuk kishin pse të sforcoheshin në mënyrë kaq qesharake, sa të sajonin çdo ditë nga një “sondazh fake”.

Tashmë është krejt e kuptueshem se përse ndodh e gjitha kjo. Sepse janë gatime të propogandës, për të mbushur me “gjëllë të tilla gënjeshtare” verore, stomakët e zbrazur të mbështetësve të saj.