Kujdes nga mashtrimet online të cilat përdorin të dhënat personale dhe bankare për të kryer veprime në internet me anë të mesazheve apo e-maileve. Ky është alarmi i ngritur nga Shoqata Shqiptare e Bankave që apelon qytetarët të jenë të kujdesshëm për blerjet apo transaksionet e tyre online.

“Nëpërmjet mesazheve apo emaileve, sugjerohen linqe që duhet të klikohen dhe hap pas hapi kërkohet informacion që të plotësohet dhe informacioni ka të bëjë me të dhënat personale dhe me të dhënat që lidhen me sigurinë. Të themi kërkohet pini, fjalëkalimi, kod sigurie, etj, pra ndodhemi në situatën që jo vetëm vidhen të dhënat personale, por vidhen edhe të dhënat e sigurisë”, tha Spiro Brumbulli.

Shoqata Shqiptare e Bankave nënvizon se të gjithë ata që ndeshen me situata të tilla mashtrimi, nuk duhet t’u përgjigjen këtyre e-maileve apo mesazheve.

“Ndaj këtyre situateve, mesazheve që vijnë nga burime të panjohura ose që për shkak të një kurioziteti të tepruar i hapin njerëzit dhe bien viktimë duke i fshirë, duke mos i pranuar”, tha Brumbulli.

Në rast se qytetaret konstatojnë se kanë rënë pre e mashtrimeve duhet patjetër të kontaktojnë menjëherë me bankën që të ndryshojnë të dhënat e sigurisë.