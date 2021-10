Banka Credins ka kënaqësinë të informojë që jemianëtarësuar në UN Global Compact, duke mbështetur 10 Parimetbazuar në 4 shtyllat kryesore: të drejtat e njeriut, punësimi, mjedisi dhe antikorrupsioni. Nëpërmjetkëtijanëtarësimi, ne shprehim angazhimin tonëpër t’izbatuar këto principe.

Maltin Korkuti, Drejtor i Përgjithshëm i bankës Credins thekson: “Ne jemi të angazhuar për t’i bërë UN Global Compact dhe parimet e saj, pjesë të strategjisësonë, të kulturës dhe mënyrës tonë të përditshme të të punuarit dhe të angazhohemi në projekte bashkëpunuesepër të ndihmuar në avancim dhe zhvillim të mëtejshëm të objektivave të UN dhe veçanërisht atyre përnjë Zhvillim të Qëndrueshëm”.

Anëtarësimi nëUN Global Compact si “participants” pra me të drejta të plota, duke u bërë korporata e dytë nëShqipëri qëanëtarësohemi me këtë status dhe e nënta në total të bizneseve tëanëtarësuara në vend, ne kemi besimin e plotë që ky anëtarësim na sjell përfitime të shumta për suksesin e mëtejshëm tëbankës Credins duke forcuar më shumë imazhin e brandit tonë dhe rritur mbështetjen e aksionarëve.

Ky anëtarësim dhe zbatimi i projekteve që do të ndërmerren, sjell vetëm zhvillime pozitive për tëgjithëshoqërinë, duke na dhënëmundësinë ne si Institucion për t’u diferencuar dhe për të qenënjë model për shume biznese përsa i takon mundësive që do të sjellim përnjë botë më të mirë nërrugëtimin tonë tëZhvillimit tëQëndrueshëm. Banka Credins do të përfitojë nga ndarja e eksperiencave dhe praktikave më të mira të të gjitha korporatave anëtare nga 160 vende të ndryshme në botë, për tëndërmarrë iniciativa në të 4 shtyllat kryesore tëmbështetura të cilat kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë në fokus tëstrategjisë tonëpërnjë Zhvillim tëQëndrueshëm.

Në 1 Janar 2016, 17 Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm, të Axhendës së 2030 për Zhvillim tëQëndrueshëm, – u adaptuan nga liderëtbotërorë (Shtator 2015) nënjë sumit historik të UN dhe hynë në fuqi me objektiv qëkëto principe tëzbatohen nëmënyrë universale në të gjitha vendet, duke u mobilizuar bashkërisht nëluftënkundërvarfërisë, pabarazisë, apo ndryshimeve klimaterike. Për tëqenë tësuksesshëm, ne duhet tëkthejmë objektivat globale në objektiva lokale tëçdo biznesi.

Rreth Credins Bank

Credins Bank operon prej 19 vitesh nëShqipëri duke u renditur sot banka e parëpër totalin e portofolit tëkredisëdhe e dyta nëmadhësipër total asetesh dhe depozitash. Një bankë universale që ofron produkte dhe shërbime bankare që mbulojnë 360 gradë kërkesat e mbi 350,000 klientëve tëbankës. Prezente anembanëShqipërisë me 57 degë dhe agjenci dhe me 1,000 tëpunësuar, iqëndrojmë besnike misionit tonëpërtë qenë zgjedhja numërnjë e çdo shqiptari.

Rreth UN Global Compact

Ështëthemeluar 20 vjet më parë, si një pakt ivendeve anëtare të United Nations, për të inkurajuar bizneset në tëgjithë botën,për tëmiratuar politika përnjë zhvillim social dhe tëqëndrueshëm duke krijuar dhe një metodologji raportimi mbi aksionet e ndërmarra dhe implementimin e tyre. UN mbështet korporatat për tëbërënjë biznes tëpërgjegjshëm në linjë me strategjinë e 10 Principeve si dhe tëndërmarrin nisma në të mirë tëgjithëshoqërisë.

Misioni I UN GC është që të mobilizojënjëlëvizje globale të kompanive tëqëndrueshme dhe stakeholderave për te krijuar një botë më të mirë që ne duam. Tëreduktojmëvarfërinë, tëluftojmëpabarazinë, tëndikojmëpërtë shmangur ndryshimet klimaterike etj., dhe përkëtë duhet të jemi tëgjithë nënjëlëvizje tëpërbashkët.

Global Compact ka sot mbi 12.000+ Organizata anëtare, ku mbi 8,000 janë biznese, dhe 4,000 janë Organizata jo fitimprurëse nga gjithë bota. NëShqipëri, ka 9 anëtarë, 7 me pjesëmarrje të limituar dhe 2 me pjesëmarrje të plotë.