Pas FMN, dhe BERZH edhe Banka Botërore raporton shifra të zymta për ekonominë e Shqipërisë.

Sipas raportit më të fundit të BB ekonomia shqiptare do të shënojë një rënie prej -8.4% në vitin 2020. Më herët BB kishte parashikuar një recesion në nivelin e -5%.

Institucioni financiar ndërkombëtar pret që ekonomia e vendit të ketë një rimëkëmbje të ngadaltë me 5% vitin e ardhshëm. Sfidat kryesore mbeten rritja e konsumit, shtimi i investimeve, ulja e borxhit publik.

Ndikim negativ në këtë rënie te fortë është theksuar se ka pasur edhe varësia e ekonomisë nga turizmi por edhe lidhjet tregtare me vendet e goditura nga pandemia.

Në rajon Mali i Zi pritet të ketë rritjen më të madhe të borxhit publik në nivelin e 92.9% ketë vit dhe mbi 94% vitin e ardhshëm. Ndërsa shqipëria në vendin e dytë me borxhin në nivelin e 81.3% në 2020 dhe 2021.

Rënia ekonomike këtë vit:

-Mali i Zi 12.4%

-Kosova me 8.8%

-Shqipëria 8.4%

Rritja ekonomike u ngadalësua në 2.2 përqind në 2019 si një thatësire që uli prodhimin e hidrocentraleve dhe një tërmet shkatërrues që goditi Shqipërinë në nëntor 2019. Ndërsa filloi faza e rindërtimit, COVID-19 pandemia e detyroi atë të bllokojë sektorët ekonomikë. Turizmi është një faktor kryesor i rritjes, ndërkohë këtë vit Konsumi dhe investimet janë vonuar. Si rezultat, PBB-ja e Shqipërisë pritet të tkurret deri në 8.4 përqind në vitin 2020. Autoritetet prezantuan subvencione për paga, rritja e shpenzimeve shoqërore, e miratuan moratoriumin e përkohshëm për instalimin e huasë- garancitë e kredisë dhe lehtësimin e pagesave të pagave dhe kapitalit qarkullues. Akoma, shumë punëtorë informalë përballen me stres të rëndë ekonomik. shtresa e popullsisë që do të jetoj me 5.5 USD në ditë, pra varfëria do të rritet me 5.5%.

Deficiti i llogarisë korente pritet të rritet në rreth 11.9 përqind të PBB-së në vitin 2020. Ulja e prurjeve turistike, rënia e tekstilit dhe çmimet e ulëta të naftës pritet të nxisin një rënie të eksporteve me 37 përqind. Pozicioni fiskal i Shqipërisë pritet të përkeqësohet në vitin 2020.

Rënia e aktivitetit ekonomik pritet të zvogëlojë të ardhurat nga taksat në- Raporti i PBB-së nga 25.7 përqind në 2019 në 24.1 përqind në vitin 2020. Përkeqësimi fiskal do të shkaktojë rritje te borxhit publik të Shqipërisë në nivelin e 81.4, thuhet ne nje pjese te raportit, kur flitet per ekonomine e Shqipërisë.

/e.rr