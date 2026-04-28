Çmimet e energjisë pritet të rriten me 24% këtë vit, duke arritur nivelin më të lartë që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, pasi lufta në Iran po trondit tregjet globale të mallrave, sipas Bankës Botërore.
Në raportin e saj të fundit për tregjet e mallrave, Banka Botërore parashikon që çmimet e përgjithshme të rriten me 16% në vitin 2026, të nxitura nga energjia më e shtrenjtë, plehrat kimike dhe çmimet rekord të disa metaleve të rëndësishme.
Banka Botërore pret që nafta Brent të kushtojë mesatarisht 86 dollarë për fuçi në vitin 2026, nga 69 dollarë që ka qenë në 2025, duke supozuar se ndërprerjet më të mëdha do të përfundojnë në maj dhe transporti në Ngushticën e Hormuzit do të rikthehet gradualisht në normalitet deri në fund të vitit 2026.
Sipas raportit, sulmet ndaj infrastrukturës energjetike dhe ndërprerjet në transport përmes Ngushticës së Hormuzit, që përbën rreth 35% të tregtisë globale të naftës së papërpunuar me anije, kanë shkaktuar goditjen më të madhe të furnizimit me naftë në histori, duke ulur fillimisht prodhimin global me rreth 10 milionë fuçi në ditë.
