Kryeministri Edi Rama, ka publikuar videon nga punimet e banesave të shkatërruara nga tërmeti, në Laç.

Nëpërmjet një statusi në rrjetin social “Facebook”, Rama bën me dije se së shpejti do të jetë gati 524 apartamente me standarde të larta, në 13 pallate me 375 vend parkime, 37 njësi shërbimi, si edhe një qendër tregtare dhe sëbashku me një infrastrukturë të re.

“Mirë mëngjes dhe me zemrën e rilindur të Laçit, që së shpejti do të jetëzohet me 524 apartamente me standarde të larta, në 13 pallate me 375 vendparkime, 37 njësi shërbimi, qendër tregtare e infrastrukturë krejt të re, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.

