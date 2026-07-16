Argjentina mund të përballet me masa disiplinore nga FIFA pasi futbollistët e saj shfaqën një banderolë me mesazh politik pas fitores 1:2 ndaj Anglisë në gjysmëfinalen e Kupës së Botës, të zhvilluar në Atlanta.
Fitorja u vulos në minutën e 93-të, kur Lautaro Martinez shënoi me kokë golin që dërgoi Argjentinën në finalen e madhe, ku do të përballet me Spanjën.
Megjithatë, festimet pas ndeshjes shkaktuan polemika, pasi lojtarët argjentinas shpalosën një banderolë me mbishkrimin “Las Malvinas son Argentinas” (“Ishujt Falkland janë argjentinas”).
Sipas rregullores së FIFA-s, një veprim i tillë mund të konsiderohet shkelje e Nenit 34.3, i cili ndalon shfaqjen e sloganeve apo mesazheve me përmbajtje politike në fushën e lojës.
Sipas The Athletic, Argjentina ka precedent për këtë çështje, pasi është gjobitur edhe në vitin 2014 për përdorimin e të njëjtit slogan.
Kjo media, kujton gjithashtu se UEFA pezulloi së fundmi futbollistët spanjollë Rodri dhe Alvaro Morata për thirrje me përmbajtje politike pas Euro 2024.
Tensionet ishin shtuar edhe para sfidës, pasi zëvendëspresidentja e Argjentinës, Victoria Villarruel, i cilësoi anglezët në rrjetet sociale si “piratë uzurpues”.
Pas incidentit, sekretari britanik për Biznesin, Peter Kyle, e dënoi publikisht shfaqjen e banderolës, duke e cilësuar atë si “krejtësisht të papërshtatshme”.
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