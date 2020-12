Analisti Agron Gjekmarkaj është përplasur me Frrok Çupin pas debatit që ai zhvilloi me ish-deputeten e Partisë Demokratike, Grida Duma në Open.

Nje akuze e analistit qe thoshte se ka faj dhe opozita per vendimet e BE per integrimin, ka sjelle reasgikimin e Dumes qe tha se Çupi është askushi dhe ndaj nuk mund të thotë se fajin e ka Europa, por duhet të pranojë keqqeverisjen e PS. Kur Çupi kërkoi t’i thotë Dumës diçka në ngritje tonesh e sipër, demokratja i është kthyer ashper duke e paralajmëruar dhe etiketuar si derr. Ka nderhyre dhe analisti i PD Agron Gjekmarkaj, i cili ka marre ne mbrojtje Dumen, duke i thënë Frrok Çupit se është një hiç dhe se meriton të pështyhet pasi ka përdorur një gjuhë të turpshme ndaj ish-deputetes.

Debati fillimisht mes Grida Dumës dhe Frrok Çupit:

Frrok Çupi: O Grida me mua e ke? Po ti je një fjalë e vogël moj.

Grida Duma: Unë do të të kthehem ndryshe

Frrok Çupi: Je shumë simpatike dhe duhet të thuash gjëra simpatike për Europën. Ç’ke për të thënë thuaje në Parlament.

Grida Duma: Ka dhjetra vite që nuk bëhemi Europian, se marrëdhënia më e rëndësishme është me gruan.

Frrok Çupi:Po s’të kam grua ty moj. Burrin në shtëpi e fyen ti? Nuk fyen as burri.

Grida Duma: Ti je fundi i kavallit për të dëgjuar. Ti je i mbaruar. Nuk barazohesh dot me askënd ti. E di pse të kursej dhe llumin si puna jote?

Frrok Çupi:Çoje në shtëpi llumin.

Grida Duma: Sa herë ndjeheni keq fyeni personalisht. Keni vite që pështyni ju. Flisni me respekt. Ka vetëm një mënyrë, nuk të kthehem personalisht se nuk bie në nivelin tënd. Çështja është që po e mbysni këtë vend. Mendon që duke më fyer mua, ul ritmin e këllirave në vend

Frrok Çupi: Ça thua më?

Grida Duma: Ke në historik pisllëqe që nuk t’i them këtu. Paguhesh për të bërë këtë mënxyrë për të fyer një grua. O kategori llumi. Ti e ke lavdërim këtë. E di sa shumë njoh njerëz si ti. Lëre ça nuk duron ti. Ti nuk meriton asgjë. Madje duhet kërkuar falje. Do gjendet një mënyrë, përndryshe do të gjendet një mënyrë tjetër…

Frrok Çupi: Do pushosh ti apo jo? Unë nuk kam punë me gratë, kam ardhur për Europën

Menjëherë pas këtij debati ndërhyri Gjekmarkaj

Gjekmarkaj: Kjo po të kishte një vëlla do të të kapte ty pas studios. Po do ta bëj unë pastaj…

Çupi: Çfarë do bësh ti?

Gjekmarkaj: Ti meriton të të pështyj aty jashtë.