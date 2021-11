Për Topin, Basha është parë nga të gjithë si një kukull e Berishës, ndërsa ky i fundit nuk e ka pritur një sulm të tillë nga Basha.

“E gjithë beteja ka precipituar në luftë midis dy individëve. Këta dy persona nga viti 2005 kanë qenë bashkë. Duhej vetëm një hall i madh që Berisha të dilte në shesh. Kjo bashkëjetesë politike u prish kur njeriu që Berisha i dha gjithçka, i bëri atë që nuk ia kishte bërë askush. Ky është një raport psikologjik që vetëm që ata e dinë. Berisha është një lojtar me eksperiencë duke përcaktuar fatin e shumë të tjerëve në PD. Edhe kur Basha u zgjidh sërish Berisha qëndroi në qetësinë e tij. Berisha e ka mbështetur Bashën dhe deri në atë moment nuk ka ndjerë asnjë lloj rreziku të asaj natyre. Mendoj se do të jetë sërish deputet me Ramën. Basha gjithmonë është parë nga të gjithë, edhe nga unë si një njeri që vendimmarrjen nuk e kishte të vetën. Ishte krijuar ideja që nuk kemi gabuar në fakt, se Basha ishte një manekin në duar e Berishës. Ai vetë ka pasur një betejë të brendshme psikologjike dhe ka gjetur rastin për të dalë nga kjo situatë. Kjo ka qenë në etapën dhe fazën finale të këtij vendimi. Nuk jam surprizuar nga kjo ngjarje. Basha nuk më ka bindur kurrë dhe kam thënë se nuk e dërgon në fitore PD-në. Kam thënë pas fitores së tij aspak të ndershme me Olldashin se e ardhmja e Bashës nuk do të ketë trofe”, tha Topi për Ora News.