Ministrja Belinda Balluku ka folur para të pranishëmve në Kukës pas mbërritjes së avionit me emigrantë nga Londra dhe Kryeministrin Rama në bord.

Ajo zbardhi detaje se si lindi idea e aerportit të Kukësit.

“Dy vite më parë kryeministri shkruajti në Twitter se edhe Kukësi do të ketë aeroportin e tij. Unë vij nga bota e aviacionit dhe i dërgova një mesazh ku i thashë se do të jetë e vështirë pasi bëhet fjalë për një aeroport ushtarak që është i vështirë në navigim. Por ai m’u përgjigj se ishte i bindur që do t’ia dilnim dhe kështu nisi puna menjëherë. Për të qenë e sinqertë, edhe unë kisha dyshimet e mia” – tha Balluku.

Duke iu përgjigjur skeptikëve, ajo shtoi: “Ky është një aeroport operacional dhe që nga ky moment i jep dorë koncesionarit të vijojë me marrëveshjet. Aeroporti i Kukësit do të jetë gjeneza e një historie të re të aviacionit civil shqiptar”.

