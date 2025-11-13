Zëvendëskryeministrja Belinda Balluku, e cila është njëherësh edhe ministre për Infrastrukturën dhe Energjinë, ka zhvilluar një takim këtë të enjte më 13 nëntor, me homologun e saj italian Gilberto Pichetto Fratin, në kuadër të samitit të parë ndërqeveritat Itali-Shqipëri që po mbahet në Romë.
“Sot pata kënaqësinë të zhvilloj një bisedë të frytshme me Ministrin e Mjedisit dhe Energjisë të Italisë, z. Gilberto Pichetto Fratin. Diskutuam gjerësisht mbi forcimin e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Italisë në sektorin energjetik, me fokus projektin strategjik për ndërtimin e linjës nënujore që do të lidhë dy vendet tona.
Një projekt, pjesë e korridorit energjetik Lindje-Perëndim, që përfshinë Rumani-Bullgari-Greqi-Shqipëri dhe Itali, si një korridor i rëndësishëm për sigurinë energjetike të të gjithë rajonit.
Ky investim do të hapë një kapitull të ri në marrëdhëniet tona dhe do të kontribuojë në sigurinë dhe qëndrueshmërinë energjetike në rajon.
Raportet e shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Italisë janë një bazë solide për të bërë edhe më shumë në shërbim të qytetarëve tanë.”, shkruan Balluku.
