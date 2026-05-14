Belinda Balluku ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë kundër masës të pezullimit nga ushtrimi i funksioneve publike.
Prokuroria e Posaçme vendosi të zgjasë hetime me 3 muaj për Belinda Ballukun dhe dy ish varësit e saj, drejtorët e mëparshëm të Autoritetit Rrugor Shqiptar, Evis Berberi dhe Gentian Gjyli, por edhe të pandehur të tjerë.
Prokuroria e Posaçme i akuzon ata për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera, në ndërtimin e tunelit të llogarasë dhe të gjitha lotet e Unazës së Madhe në kryeqytet.
